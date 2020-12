Varese e Malnate si preparano alla neve

A partire dalla tarda sera di oggi domenica 27 dicembre sono previste nevicate anche in città. Varese e Malnate hanno riunito i responsabili comunali per mettere in moto il piano neve.

Secondo le previsioni le precipitazioni dovrebbero durare fino alle 13 di lunedì 28 dicembre. Il Coc (Cento operativo comunale) di Varese e le ditte affidatarie del servizio nella riunione del 24 dicembre hanno previsto già domenica lo spargimento preventivo di sale lungo i principali marciapiedi, seguito nel tardo pomeriggio dalla salatura di circa 200 km di strade. Tra domenica e lunedì i mezzi saranno allertati e pronti, e dalla notte di lunedì 28 entreranno in funzione tutti i mezzi attrezzati con lama sgombraneve e salatori/sabbiatori.

Il Comune di Malnate ha preso accordi con le ditte appaltatrici per assicurare la salatura nelle ore precedenti la nevicata e per coordinarsi con i responsabili per la rimozione della neve durante e dopo le precipitazioni. È stato previsto anche un potenziamento del numero di operatori per la pulizia dei marciapiedi che vedrà anche l’utilizzo di mezzi specifici. La città di Malnate è stata suddivisa in aree, ognuna gestita da una ditta che si occuperà della salatura e della rimozione. Avrà precedenza la pulizia delle strade principali – per assicurare un transito scorrevole – per poi passare alle arterie secondarie. La Polizia Locale sarà presente agli ingressi principali della città per controllare ed evitare il transito di mezzi sprovvisti di gomme da neve o catene, questo allo scopo di prevenire il blocco del traffico in ingresso ed in uscita, causato da veicoli (soprattutto mezzi pesanti) senza dispositivi idonei.

«Ringrazio in anticipo – commenta il sindaco di Malnate Irene Bellifemine – i nostri dipendenti e tutti i volontari per la loro dedizione. Colgo l’occasione per chiedere un ulteriore sforzo, un gesto di altruismo, a tutti i cittadini: se abbiamo vicini anziani o in difficoltà, aiutiamoli anche solo spalando il loro pezzettino o chiediamo se hanno bisogno di aiuto».