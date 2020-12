Lozza entra nella classifica dei Comuni Ricicloni: il sindaco premiato da Legambiente

(Nella foto il sindaco di Lozza Giuseppe Licata con il consigliere delegato all’ambiente Fabrizio Maroni) – Il Comune di Lozza è stato premiato oggi nell’ambito della manifestazione EcoForum organizzata da Legambiente Lombardia, per essere entrato nei primi posti della classifica dei “Comuni ricicloni”, ovvero quei Comuni che hanno prodotto nel corso dell’anno meno di 75 km di rifiuto indifferenziato pro capite.

Soddisfatto il sindaco Giuseppe Licata, che è intervenuto in videoconferenza per “ritirare” l’attestato: «Questo riconoscimento appartiene ai cittadini lozzesi – ha detto Licata – che hanno dimostrato grande sensibilità ambientale e civica. Lozza è un paese immerso nel verde e i lozzesi sono consapevoli dell’importanza di tutelare quel prezioso e fragile capitale che è la natura. Condivido questa soddisfazione con tutta l’Amministrazione comunale e, in particolare, con il giovane consigliere comunale Fabrizio Maroni, delegato alle tematiche ambientali».

«I miei complimenti vanno anche a Acsm Agam Ambiente – ha aggiunto il sindaco – la società che da qualche anno gestisce la raccolta dei rifiuti a Lozza. Un ringraziamento infine a Legambiente, un autorevole riferimento per i Comuni e tutti i cittadini».