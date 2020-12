Malnate, è morta la signora Rosetta Damiani

Per i clienti del negozio di alimentari in via isola Bella era la signora Rosetta (nella foto con i nipoti). Per una vita ha servito, insieme al marito, il mitico signor “Tonino” Damiani, gli abitanti del Villaggio Fratelli d’Italia a Gurone, frazione di Malnate. Rosa Brusa è morta questa notte all’età di 91 anni.

Sempre sorridente, disponibile, attenta alle persone, soprattutto ai bambini, ai quali regalava sempre qualcosa, la signora Rosetta ha rappresentato un punto di riferimento per le tante famiglie che si erano trasferite nella nascente frazione malnatese alla fine degli Sessanta.

Mamma di Sandro Damiani, avvocato ed ex sindaco di Malnate, e di Maurizio Damiani, noto medico di medicina generale a Malnate, ha sempre abitato in via Martiri Patrioti in centro città. «Tutti noi, figli e nipoti – scrivono Alessandro, Stefano, Marco e Luca – siamo cresciuti circondati dalla simpatia di tutti i clienti che mia nonna, fino agli ultimi mesi, ha sempre ricordato con affetto. Ringraziamo per i messaggi di vicinanza che ci stanno arrivando».

Domani giovedì 24 dicembre si terrà il rosario alle ore 9 e 30 e il funerale alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale di San Martino. È concesso il trasferimento da diversi comuni e province.