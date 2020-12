Da Malpensa partono i vaccini antimeningite per il Brasile

Il volo Cargolux partito lunedì sera da Malpensa conferma la centralità dello scalo per le spedizioni aeree e in particolare per quelle che richiedono cure e attenzioni speciali: si tratta di vaccini per la meningite partiti da Malpensa destinati al Brasile.

Il transito di prodotti farmaceutici in arrivo e in partenza per via aerea viene assistito in maniera costante durante tutto l’anno dagli operatori che gestiscono. Il terminal cargo di Malpensa servendosi di attrezzature sofisticate in grado di preservare l’integrità dei prodotti e utilizzando spazi di magazzino dedicati con aree a temperatura controllata adeguata al mantenimento delle condizioni di stoccaggio che questi prodotti richiedono.

Anche i processi che si svolgono in aeroporto per le operazioni di transito nei terminal e di imbarco sbarco sugli aeromobili prevedono particolari attenzioni e sono costantemente monitorati anche dal gestore aeroportuale per assicurare i produttori dei farmaci e ai destinatari che tutto si svolga nella massima celerità e sicurezza.

Il trasposto di lunedì notte è un esempio di perfetta sinergia all’interno dell’area cargo di Milano Malpensa tra diversi operatori della filiera ( spedizioniere, compagnia aerea, handler aeroportuale, Società di noleggio contenitori refrigerati). Che in modo coordinato hanno svolto con grande cura e attenzione una serie di operazioni perfettamente sincronizzate per garantire ottimali condizioni di trasporto a prodotti molto delicati come i vaccini.

L’operazione che è stata svolta conferma l’eccellenza dei servizi e delle infrastrutture che l’aeroporto di Malpensa in grado di offrire anche per il trasporto dei prodotti farmaceutici di elevata specializzazione.