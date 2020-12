Mastini, si ricomincia: il campionato riparte da Pergine

Il recupero tra Merano e Alleghe, terminato con un netto 5-2 a favore degli altoatesini, ha dato un nuovo via alla Italian Hockey League, il secondo campionato nazionale per importanza al quale prendono parte anche i Mastini Varese. I gialloneri sono pronti a ricominciare dopo una mezza rivoluzione interna: domenica la squadra di Devèze sarà in pista a Pergine Valsugana contro i padroni di casa delle Linci (ore 16) e proveranno subito a muovere una classifica che – per tante ragioni – non è decollata nella prima parte del torneo.

Il Varese sarà in parte nuovo, come annunciato dalla stessa società nei giorni scorsi: le problematiche legate al Covid hanno consigliato ad alcuni giocatori di sospendere momentaneamente l’attività (Privitera, Re – nella foto in alto – Odoni, Masini e Di Vincenzo) ma la rosa sarà ugualmente completa perché dal Como, che si è ritirato dal torneo, sono arrivati i due D’Agate, i giovani Paramidani e Vola e soprattutto Riccardo Ambrosoli, attaccante che ha sempre lasciato il segno negli anni scorsi. L’altra grande novità di casa Mastini è lo spostamento al palaghiaccio di Como-Casate dell’intera attività di partite e allenamenti che fino a ora si erano tenuti all’Agorà di Milano: l’esordio in IHL sulla nuova pista è previsto per domenica 27 contro l’Appiano.

Ora, dicevamo, i Mastini devono affrontare la trasferta trentina di Pergine puntando subito a fare risultato: in classifica il Varese ha infatti tre soli punti (frutto del successo sull’Unterland) a fronte di tre sconfitte. Le Linci – trascinate da Pancel e Beckstead che però hanno lasciato la squadra – in quattro turni hanno raccolto sei punti ma non sono un avversario insormontabile. Anche il tecnico Rich è stato rilasciato per far fronte alla crisi economica (il motivo dell’addio è il medesimo per gli stranieri).

Si giocherà come detto domenica 20 (arbitri Bassani e De Col affiancati da Brondi e Rivis); cronaca affidata a Radio Village ma aggiornamenti in tempo reale anche sulla #direttaVN dedicata a calcio e basket su VareseNews.

ITALIAN HOCKEY LEAGUE

PROGRAMMA. Sabato 19: Unterland-Appiano; Bressanone-Merano; Caldaro-Alleghe. Domenica 20: Pergine-VARESE.

CLASSIFICA: Caldaro (5) e Bressanone (5) 11; Valdifiemme (5) e Appiano (6) 8; Merano (2) e Pergine (4) 6; Alleghe (5) 5; VARESE (4) 3; Unterland (4) 2.

Note. Il Como si è ritirato. Tra parentesi le partite disputate da ogni squadra.