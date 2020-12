Morto Pierre Cardin, l’italiano che fece grande la moda francese

E’ morto a 98 anni Pierre Cardin, lo stilista italiano nato a Sant’Andrea di Barbarana, frazione del comune di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, in Veneto, ma cresciuto in Francia, paese dove mosse i primi passi nella moda e divenne uno tra i più importanti couturier della seconda metà del Novecento.

Il suo nome era Pietro Costante Cardin, ed era nato il 2 luglio 1922, da una famiglia di facoltosi agricoltori, finiti in povertà dopo la prima guerra mondiale: a soli 14 anni, nel 1936, comincio’ l’apprendistato da un sarto a Saint- Étienne.

Nel 1945 giunse a Parigi lavorando prima da Jeanne Paquin e poi da Elsa Schiaparelli. Primo sarto della maison Christian Dior durante la sua apertura nel 1947 fu partecipe del successo del maestro che invento’ il New Look. Nel 1950 fondo’ la sua casa di moda, cimentandosi con l’alta moda nel ’53.

Cardin divenne celebre per il suo stile futurista. Amava lo stile unisex e la sperimentazione di linee nuove. Nel 1954 introdusse il bubble dress, l’abito a bolle. Nel ’59 fu il primo stilista ad aprire in Giappone un negozio d’alta moda.