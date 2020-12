Omicidio a Milano, Fontana: “Fatto gravissimo e inaccettabile”

«Cordoglio alla famiglia e forte preoccupazione per un fatto gravissimo e inaccettabile»: così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l’omicidio del medico Stefano Ansaldi avvenuto ieri sera, sabato 19 dicembre, a Milano, in zona stazione Centrale.

Ansaldi, 65 anni, è stato aggredito alle spalle da due uomini sui 30 anni nel tentativo di una rapina e ucciso con una coltellata alla gola: sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri del Radiomobile e del Nucleo investigativo stanno dando la caccia ai due assassini in fuga.

«Sono certo – aggiunge il governatore – che le forze dell’ordine garantiranno alla giustizia chi ha commesso un crimine tanto efferato, ma quanto accaduto in una zona centrale di Milano deve indurre tutti a mantenere alta la guardia sul tema della sicurezza che, come sostengo da sempre, può essere garantita da un importante e concreto incremento della presenza delle ‘divise’ in ogni zona delle città».