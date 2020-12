Open day virtuale in diretta per l’Istituto Keynes di Gazzada

Sabato 12 dicembre 2020, alle ore 10 si terrà in modalità on line l’open day dell’Istituto J.M.Keynes di Gazzada Schianno. Per far fronte alle numerose richieste di genitori e studenti, la

scuola si apre per illustrare attraverso la rete l’offerta formativa.

I docenti responsabili presenteranno i diversi indirizzi di studio e le opportunità occupazionali al termine del percorso scolastico.

L’appuntamento on line per conoscere gli indirizzi di studio dell’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore J.M. Keynes di Gazzada Schianno sarà sabato 12 dicembre 2020, alle ore 10,00, cliccando sul link appositamente predisposto sul sito

della scuola www.isiskeynes.edu.it, è possibile avere accesso all’incontro fissato per illustrare l’offerta formativa dell’istituto.

Dopo il saluto del dirigente scolastico, professoressa Fausta Zibetti, i docenti referenti presenteranno gli indirizzi Tecnologico ed Economico, il primo articolato in settore Informatico e settore Automazione, il secondo articolato in RIM, Relazioni Internazionali per il Marketing, e SIA, Sistemi Informativi Aziendali.

«A causa delle disposizioni governative vigenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID 19, non è stato possibile svolgere in presenza i consueti open day che, negli anni scorsi,

hanno visto il coinvolgimento attivo e diretto dei nostri studenti – ha detto il Dirigente Scolastico professoressa Fausta Zibetti – È stato, dunque, necessario organizzare un open day on line per far

fronte alle numerosissime prenotazioni agli appuntamenti in presenza che abbiamo registrato da parte di genitori e studenti desiderosi di conoscere il nostro istituto».

Direttamente dal sito della scuola, www.isiskeynes.edu.it, sarà possibile collegarsi all’incontro semplicemente cliccando sul link che comparirà sull’home page del sito nella mattinata di sabato

12 dicembre 2020.