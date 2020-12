Nuovo passaggio pedonale tra Cuvio e Azzio

Un nuovo intervento di messa in sicurezza per i pedoni è stato realizzato a Comacchio, frazione di Cuvio, luogo più volte al centro di incidenti stradali.

Nel punto in cui la SP 45 transita davanti alla parrocchiale della piccola frazione, è stato creato un passaggio pedonale con dosso artificiale, accompagnato da specifiche segnalazioni per rallentare il traffico.

La realizzazione di questa nuova opera rende cosi’ anche meno pericoloso l’attraversamento della strada provinciale ai pedoni che dalla parte vecchia del paese devono recarsi in chiesa o raggiungere il comune di Azzio.

La frazione di Comacchio é, come noto, divisa tra i due comuni limitrofi di Azzio e Cuvio e il luogo su cui si è dovuto intervenire è proprio in coincidenza con il confine comunale è stato quindi necessario l’impegno delle due amministrazioni per la realizzazione di questo importante adeguamento delle nostre strade.

Una sinergia tra le due amministrazioni che ha manifestato una evidente sensibilità verso la sicurezza stradale e verso la mobilità sostenibile.