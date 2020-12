Quello che ti serve per la ristorazione è su Allforfood.com

Chi opera nella ristorazione sa bene quanto attrezzature e macchine alimentari facciano la differenza in ogni contesto, tanto nella singola giornata lavorativa quanto nel lungo periodo. AllForFood.com è l’e-commerce che ha selezionato 40.000 articoli (dai forni agli abbattitori di temperatura AllForFood) per rispondere alle esigenze dei professionisti della ristorazione, privilegiando le eccellenze italiane. Oltre 10 anni di presenza sul mercato digitale permettono di dare risposte puntuali, senza contare trasporti assicurati e promozioni che garantiscono prezzi mai visti.

La vasta rete di fornitori e produttori è essenziale per assicurare ai clienti ottimi prezzi associati a prodotti espressione di alta qualità: oltre il 98% della proposta è Made in Italy. In catalogo ci sono marchi prestigiosi, come Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Vema, Isa, Scab Design.

Rimanendo in tema di collaborazioni, grazie alla partnership con Grenke, AllForFood propone soluzioni di noleggio operativo anche per piccoli volumi di investimento. I benefici sono numerosi, dall’approvazione in 24-48 ore alla totale deducibilità del canone.

Un’offerta improntata alla qualità in cui regnano sicurezza e supporto al cliente

Migliaia di attrezzature per la ristorazione, forniture alberghiere e arredamento professionale. Tra i prodotti più apprezzati figurano frigo per bar, impastatrici planetarie, macchine per granite, sfogliatrici professionali, affettatrici professionali, forni gastronomia, armadi frigo e tanto altro.

L’intuitiva interfaccia di navigazione e i numerosi filtri di ricerca rendono lo shopping online davvero semplice. E una volta messi nel carrello gli articoli, il cliente ha a disposizione diversi metodi di pagamento sicuri: carta di credito, PayPal, bonifico bancario, pagamento alla consegna con anticipo del 30%.

Il customer care fornisce supporto in ogni fase dell’acquisto, incluso il post-vendita. Personale competente è a disposizione del cliente (via telefono, e-mail e chat online) per consigliarlo nella scelta del prodotto e risolvere eventuali imprevisti in tempi rapidi e senza costi aggiuntivi.

Preventivi gratuiti sono forniti direttamente online. È sufficiente fare click sull’apposito pulsante in home page e seguire la procedura per ricevere la proposta via e-mail. Gli ordini sono affidati a corrieri che operano a livello internazionale (come TNT, Fercam e Zust Ambrosetti) ed è sempre prevista copertura assicurativa, perché la sicurezza è una priorità.