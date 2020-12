Robur, esordio in casa: i gialloblu ospitano Olginate

Primo match interno di campionato per la Coelsanus Varese che, dopo la sconfitta di Piacenza all’esordio, sabato 12 dicembre ospita al centro Campus (ore 20,45, porte chiuse) i lecchesi della Missoltino.it Olginate allenati da coach Contigiani.

Sul fronte roburino, coach Guido Saibene deve sempre fare i conti con le assenze (su tutte quella del leader Allegretti) e le rotazioni limitate; di buono i gialloblu registrano il rientro di Penny Hidalgo in regia e la possibile presenza, almeno a referto di Ricky Antonelli. Resta l’attesa per la situazione di Matteo Maruca, infortunatosi al ginocchio nel match di settimana scorsa con la Bakery.

Il match con Olginate può essere l’occasione per muovere la classifica tra le mura amiche: i lecchesi sono partiti a propria volta con una sconfitta larga (89-72) a Fiorenzuola e hanno perso anche nel recupero del primo turno in casa con Pavia. Attenzione però che la Missoltino.it ha diversi uomini in grado di fare canestro: cinque in doppia cifra contro gli emiliani (Avanzini 18) mentre nella seconda gara hanno brillato l’ex di turno, Giacomo Bloise, e il play Giannini.

Dopo l’incontro di sabato 12, la Coelsanus dovrà affrontare altre due partite ravvicinate, ovvero il recupero della 1a giornata contro Piadena – mercoledì 16, sempre al Campus – e il match del quarto turno a Cremona, sabato 19.