Rubato un carroattrezzi a Gemonio: si teme possa servire a una “spaccata”

È stata un’azione rapida, studiata, e purtroppo riuscita quella che ha portato al furto di un carroattrezzi nella zona industriale di Gemonio, all’ora di pranzo di oggi (mercoledì 30 dicembre). In appena due minuti – tra le 12,18 e le 12,20 – un uomo è entrato nel recinto della carrozzeria Tave-Car, ha puntato il mezzo di lavoro e lo ha rubato lasciando immediatamente la zona.

I dettagli sono noti perché il tutto è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza di un’azienda limitrofa e le immagini sono state subito messe a disposizione delle forze dell’ordine oltre che delle persone derubate. Il caso ha voluto, tra l’altro, che uno dei titolari della carrozzeria abbia incrociato il proprio mezzo all’altezza di Buguggiate: un avvistamento che ha permesso di far scattare subito le indagini.

Il timore è che il veicolo possa essere usato per una “spaccata” o qualche altro tipo di azione illegale nella notte di Capodanno: anche per questo la macchina degli accertamenti è stata subito messa in moto. D’altro canto è difficile ipotizzare un utilizzo diverso per un carroattrezzi piuttosto appariscente, anche perché è di colore rosso ed è ornato con diversi adesivi con il nome dei legittimi proprietari.

Il mezzo è di marca Iveco, è targato CW 463 YN ed è di dimensioni piuttosto grandi visto che generalmente effettua il servizio di soccorso stradale. Chi lo dovesse vedere può contattare le forze dell’ordine.