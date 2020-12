Rulli in gomma: caratteristiche e vantaggi in ambito industriale

I rulli in gomma sono articoli indispensabili in numerosi contesti industriali: la loro grande varietà ne permette l’installazione sui macchinari più diversi, agevolando un ampio numero di processi e lavorazioni.

Riveste, però, una grande importanza la qualità con cui essi vengono sono realizzati: per questo motivo, bisognerebbe sempre affidarsi ad aziende di grande esperienza nel settore, che mettono prodotti di alto livello in grado di assicurare durevolezza.

Tra essi, figurano senz’altro i professionisti di italianrubberroller.com, specializzati nella realizzazione di rulli in gomma e in altri materiali altrettanto resistenti, così come nella produzione di tanti altri articoli tecnici.

Peculiarità dei rulli in gomma

La gomma è un materiale molto elastico, con la sua capacità di estendersi senza rompersi per poi tornare alla forma originaria. Molto spesso viene utilizzata anche in forma riciclata, nel rispetto delle norme ambientali, ma le sue caratteristiche di resistenza non vengono intaccate.

Un rullo rivestito di gomma, quindi, presenterà il vantaggio di non subire abrasioni neanche se a contatto con sostanze chimiche o in presenza di attriti: per ottenere questi risultati vengono impiegate mescole particolari, resistenti anche alle alte temperature (fino a più di 250 gradi centigradi) e che al tempo stesso permettono di essere lavorate superficialmente.

Infatti, i rulli in gomma possono essere rifiniti con scanalature o bombature atte a supportare i macchinari su cui saranno montati. A passo stretto, con rigatura a chevron, circolare o con finiture coniche ed elicoidali, ogni rullo ha una sua destinazione d’uso per essere davvero performante a 360°.

Ovviamente, il rivestimento dovrà essere creato su misura per il rullo di appartenenza, così da rappresentare un corpo unico e indistruttibile a seconda della robustezza e dell’impiego specifico.

Utilizzi dei rulli in gomma

Uno dei settori in cui i rulli sono davvero fondamentali è, di certo, quello tipografico. I rulli inchiostratori possono creare serigrafie perfette e, a tale scopo, devono avere una profilatura in gomma perfettamente liscia.

Non sono, però, gli unici impiegati in questo specifico ambito: ugualmente imprescindibili sono, ad esempio, i rulli bagnatori, che inumidiscono la lastra con una miscela di acqua e alcool, i cilindri di compressione, che svolgono l’importante compito di imprimere la giusta pressione, e quelli macinatori che rendono liquido al punto giusto l’inchiostro. Esistono poi rulli atti a plastificare, rilegare e persino verniciare.

Nel settore agricolo, invece, basti pensare ai rulli compattatori che vanno a contatto col terreno, magari anche umido o dissestato e devono quindi risultare pressoché indistruttibili, mentre questi articoli avranno una mescola adeguatamente certificata in caso di scopi alimentari. Per questi ultimi, possono esserci sia rulli atti a trasportare gli alimenti da un reparto all’altro, che quelli dedicati a fini specifici come la creazione della pasta fresca o secca.

Un nastro trasportatore per materiali edili o industriali avrà al suo interno rulli di un’elevata resistenza alla pressione e al peso, nonché ad operazioni complesse come la frantumazione o il vaglio.

Altri settori in cui i rulli in gomma possono essere impiegati in diversi contesti sono quello calzaturiero e quello della lavorazione delle pelli. Con anima in acciaio e zigrinature che offrono il giusto attrito, i cosiddetti rulli spaccapelle sono fondamentali per creare le basi primarie a realizzare scarpe e altri prodotti in cuoio.

I calandratori, invece, incollano tra loro gli elementi imprimendo la giusta pressione (anche nell’ambito della cartotecnica). I rulli sagomati sono veri e propri rulli di precisione per realizzare forme specifiche quali tacchi e suole.

Infine, nelle industrie come quelle siderurgiche sarà imprescindibile disporre di rulli rivestiti in gomma estremamente resistente alle temperature più estreme, che quindi non si sciolgano o si deformino.

Non solo, ma possono essere presenti sostanze acide o chimiche per cui sono realizzati rulli con mescole speciali in grado di non subire nessun tipo di danno a contatto con questi elementi.