Sara, da Gallarate alla finale di Bake off Italia

C’è anche la gallaratese Sara Moalli tra i tre finalisti di Bake off Italia, la cui puntata conclusiva sarà in onda in prima serata venerdì 4 dicembre su Real Time.

Con la designer 28enne ci saranno anche Monia (45 anni, di Folignano in provincia di Ascoli Piceno) e Philippe (25 anni, di segno in provincia di Trento) a contendersi il titolo.

ll miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà incoronato inVilla Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia: nella trasmissione presentata da Benedetta Parodi a decretare la vittoria saranno gli inflessibili giudici, che in questa edizione sono quattro: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e una new entry, Csaba dalla Zorza.

Bake Off Italia è in onda su real Time, ma si può guardare anche in streaming su DPlay.