Per sapere come scegliere bene tra le fotocamere mirrorless, è utile capire prima che la tipologia di macchina fotografica di cui si tratta.

Le mirrorless sono più piccole e più leggere delle reflex e offrono una qualità fotografica che molto si avvicina a queste ultime e, in alcuni casi, è addirittura uguale. Le mirrorless hanno le ottiche intercambiabili dedicate, un mirino elettronico e mancano dello specchio, ovvero del sistema che caratterizza proprio le reflex, ragion per cui hanno dimensioni più contenute. Se fino a qualche anno fa si identificavano in una nicchia, oggi le cose sono cambiate e le mirrorless stanno diventando sempre più protagoniste di un settore in continua evoluzione.

Come scegliere la migliore mirrorless

Per sapere come scegliere bene tra le fotocamere mirrorless disponibili sul mercato , è utile conoscere i parametri attraverso i quali svolgere una valutazione preventiva. I parametri di scelta sono molto simili a quelli di una macchina fotografica reflex, ma con qualche differenza:

Sensore : le mirrorless di fascia alta di mercato hanno un sensore full frame , ossia più grande di altri e, quindi, la fotocamera è più predisposta a scattare foto di ineccepibile qualità. Altre misure sono 4/3 e APS-C , un formato, quest’ultimo, molto diffuso perché rappresenta un buon compromesso e consente di ridurre il costo rispetto ad una full frame.



Obiettivo : come le reflex, anche nelle mirrorless è possibile sostituire le ottiche, scegliendo tra gli obiettivi delle case produttrici. Solitamente, in fase di acquisto, è possibile scegliere il kit , in cui è presente anche un obiettivo, risparmiando qualche euro.



Stile fotografico : lo stile fotografico è importante per la scelta della macchina fotografica mirrorless ideale. Ci sono fotocamere che sono più predisposte per la fotografia sportiva, altre per la paesaggistica, altre ancora per le foto di soggetti in movimento. Un parametro da prendere in considerazione è lo scatto a raffica . È utile che sia rapido, con un valore almeno superiore a 12 fps (foto per secondo), ma ci sono mirrorless che vanno anche oltre.



Processore : il processore è importante in quanto determina la velocità della fotocamera, soprattutto nel salvataggio delle foto, nell’autofocus, nello zoom e nelle varie operazioni di interpolazione che vengono eseguite dallo strumento durante uno scatto.



Dotazione : prima di avventarsi sul primo modello in offerta promozionale, sarebbe utile informarsi sulla eventuale dotazione disponibile. Un vero appassionato di fotografia guarda alla possibilità di ampliare la propria dotazione nel tempo, cercando nuovi obiettivi, possibili accessori eventuali, filtri fotografici, treppiedi. Scegliere la fotocamera mirrorless migliore significa analizzare anche questi aspetti, pensando non solo al presente ma anche al periodo futuro.



Prezzo : ci sono fotocamere mirrorless con prezzi relativamente bassi, di poche centinaia di euro, mentre altre arrivano a costare addirittura più di molte reflex. Per scegliere bene tra le fotocamere mirrorless diventa importante considerare anche il parametro del prezzo e, per questo, è utile stabilire un budget. Non avrebbe senso investire su un ottimo corpo macchina per poi corredarlo di ottiche scadenti. Meglio, piuttosto, scegliere un buon compromesso per poi valorizzare le immagini grazie ad obiettivi di qualità .



Quale mirrorless scegliere

Ultimamente il mercato sta seguendo l’onda che vede le mirrorless spadroneggiare anche a scapito di alcune reflex.

Le principali case produttrici delle fotocamere con lo specchio, come Nikon e Canon, hanno dovuto giocoforza adeguarsi, sviluppando prodotti mirrorless di qualità. Ci sono però aziende che prima di altre hanno iniziato a entrare nel settore, come Sony, Panasonic e FujiFilm, che hanno creduto fin da subito in questa innovativa tecnologia e che, quindi, si trovano più avanti rispetto a tanti altri marchi secondari.

Sony, ad esempio, vanta elevata qualità e possiede anche una buona scelta di obiettivi. Allo stesso modo, anche Fuji Film gode di ottima reputazione ed è possibile trovare obiettivi compatibili. Discorso un po’ diverso per Panasonic, che è un prodotto eccellente e con buon rapporto qualità – prezzo, ma con una scelta di ottiche molto più limitata.