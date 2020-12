Serie D, rinviate le gare di Caronnese e Castellanzese

Non è andato come sperato il primo weekend con il nuovo protocollo della Lega Nazionale Dilettanti per la Serie D. Sarebbe stata la prima domenica di campionato dopo la sosta imposta per recuperare le tante gare rinviate per Covid nei primi mesi di campionato. Invece, ancora una volta, le giornate saranno zoppe e si stanno aggiungendo recuperi a quelli non ancora smaltiti.

Tanti i ritardi nell’effettuare i tamponi rapidi; ci sono stati inoltre diversi casi di positività (il nuovo protocollo “accetta” al massimo tre contagiati per squadra) e la logica conseguenza è stata una grande serie di gare rinviate in tutti e nove i gironi della massima serie dei dilettanti.

Nel Girone A, dove è saltata anche la gara più attesa, quella tra Legnano e Varese, resteranno ferme anche la Castellanzese e la Caronnese. Sul sito della Lnd la motivazione data è stata «rinviate per l’accertata indisponibilità ad effettuare i test previsti».

I rinvii finora confermati nel Girone A di Serie D: Legnano – Varese, Casale – Sestri Levante, Castellanzese – Saluzzo, Lavagnese – Bra, Sanremese – PDHAE, Vado – Caronnese.