Una settimana di chiusura notturne sulla superstrada di Malpensa

Avanzano i lavori di manutenzione programmati da Anas all’interno della galleria ‘Cardano al Campo’, sulla statale 336 dell’aeroporto della Malpensa.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni sulle travi del sovrappasso di via Garibaldi, la statale sarà chiusa in entrambe le direzioni – tra il km 6,500 e il km 7,050 – a partire da mercoledì 9 e fino a martedì 22 dicembre nella fascia oraria notturna 22:00 – 5:00.

Durante la chiusura la circolazione per il Terminal 1/Autostrada A4 sarà indirizzata in uscita allo svincolo di Cardano al Campo Centro-zona industriale (km 5,500) con prosecuzione su Via Enrico Fermi, Via Castelnovate, Via Papa Giovanni XXIII (SP15) e rientro sulla statale 336 allo svincolo di Cardano al Campo-Casorate Sempione (km 7,720).

Percorso inverso per il traffico in direzione A8.