Uyba, eppur si gioca: farfalle in campo alla vigilia di Natale

Vigilia di Natale inconsueta per la Unet E-Work Busto Arsizio che scenderà in campo all’ora di pranzo (12,30) al PalaVerde di Treviso per affrontare la corazzata Imoco Conegliano, capolista imbattuta della Serie A1 di pallavolo femminile. Il match sarà ugualmente disputato nonostante la squadra bustocca sia ancora alle prese con una serie di problematiche legate al Covid, con diverse atlete tuttora positive al tampone.

Il calendario però non consente ulteriori spostamenti visto che le Farfalle devono già recuperare ben quattro incontri: per questo motivo la Uyba sarà ugualmente in campo a Treviso seppure con una formazione ridotta all’osso e completata nella circostanza da due giovani, il libero Chiara Bressan e la schiacciatrice Noemi Almasio “prelevate” dalla formazione di B2. La Unet non disputa una gara di campionato dallo scorso 28 novembre (vittoria a Perugia): dopo di allora le biancorosse hanno giocato solo le tre gare di Champions a Scandicci prima del nuovo stop.

Inutile dire che la gara del PalaVerde ha un pronostico praticamente blindato: l’Imoco di Santarelli, campione del mondo per club in carica, ha vinto tutti i 13 match disputati fino a oggi in campionato e ha tutte le intenzioni di viaggiare a ritmi altissimi per l’intera stagione. Le due squadre si sono già affrontate quest’anno nella finale di Supercoppa, gara “secca” vinta dalle venete a Vicenza per 3-0.