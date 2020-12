“Va’ sentiero” disponibile gratuitamente su Youtube

“Il 70% della superfice del nostro paese è fatto di Terre Alte, eppure la voce di questi luoghi giunge alle città come un’eco lontana. Le nostre montagne sono una risorsa preziosa, un patrimonio da cui dipendiamo ben più di quanto possiamo immaginare.

Nonostante la loro marginalità, esse custodiscono una biodiversità e varietà culturale semplicemente inestimabili. Le Terre Alte sono una dimensione da riscoprire e da proteggere.”

Inizia così il docufilm “Va’ Sentiero – Alla scoperta del Sentiero Italia. I primi 3.548 km da Trieste ai Monti Sibillini” che racconta la prima parte del viaggio di sei ragazzi lungo quello che viene ritenuto il sentiero più lungo del mondo: Il Sentiero Italia. Sentiero che con i suoi 7’000 km unisce tutte le regioni del Bel Paese, attraverso decine di Parchi e centinaia di borghi.

I suoi primi 3.548 km, percorsi nei primi 7 mesi della spedizione , attraversano Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia- Romagna, Umbria e Marche. Passando dalla Lombardia i ragazzi attraversano i territori dell‘Alto Varesotto, dal Lago Ceresio fino a Maccagno, e per qualche istante è possibile scorgere, all’interno del film, i panorami incantati del monte Sette Termini e della sponda lombarda del Lago Maggiore.



Il trailer

«Questo docufilm è il frutto della nostra esperienza, unica e autentica, lungo il Sentiero Italia. Racconta di una natura magica e commovente, ma anche di comunità, tra abbandoni e ritorni. Ampio spazio, infatti, è lasciato alle voci delle persone incontrate: quelle che resistono in silenzio e che ci hanno insegnato molto sulle potenzialità e le fragilità delle Terre Alte. Devo quindi ringraziare chi, ogni giorno, ci ha scaldato con la sua accoglienza, chi ha creduto in Va’ Sentiero, passo dopo passo». Andrea Buonopane, videomaker di Va’ Sentiero e autore del docufilm.

Dopo la première nazionale andata in onda lo scorso novembre, ora il docufilm è disponibile sul canale YouTube di Va’ Sentiero fino al’11 dicembre 2020. Il video è accessibile a tutti gratuitamente; per chi lo desiderasse, è possibile contribuire alla causa di Va’ Sentiero con una donazione al progetto, come indicato di seguito.

Lo scopo del viaggio è duplice: da una parte, promuovere il Sentiero Italia, favorendo la consapevolezza ambientale e il turismo lento, responsabile e sostenibile; dall’altra, valorizzare le Terre Alte attraversate, rispettando le peculiarità locali ed ambientali, contribuendo a sostenere il tessuto socio-economico di aree interne in via di spopolamento.

Per questo il progetto è basato sull’idea di condivisione: una condivisione digitale attraverso il racconto in tempo reale dei social (Facebook e Instagram) e le media partnership d’eccezione (Touring Club Italiano, Radio Francigena, Gazzetta dello Sport), ma anche una condivisione fisica, grazie al format partecipativo della spedizione, alla quale chiunque può aggregarsi per una o più tappe creando una carovana in divenire, in stile Forrest Gump.

Il progetto ha riscontrato sin dal principio un significativo successo di pubblico, sia sul fronte digitale che su quello fisico: a 9 mesi dal lancio dalla presentazione del progetto la community conta oltre 40k followers ed è significativa anche la continua affluenza di camminatori: oltre 1.500

Chi sono:

Il team di Va’ Sentiero è composto da sei giovani camminatori: il fondatore Yuri Basilico, 33enne specializzato in Relazioni internazionali, guida del team sul sentiero e coordinatore del progetto; la cofondatrice Sara Furlanetto, 26 anni, specializzata in Fotogiornalismo e Documentaristica, fotografa e responsabile della comunicazione; il cofondatore Giacomo Riccobono, 28 anni, specializzato in Marketing, ufficiale logistico; Andrea Buonpane, 30 anni, videomaker; Francesco Sabatini, 30 anni, filosofo, cambusiere e responsabile della ricerca culturale; Martina Stanga, 25 anni, specializzata in Economia e social media manager. A loro si aggiunge Giovanni Tieppo, ex camionista in pensione e driver del furgone, impegnato a seguire la spedizione come supporto logistico.

Qui la campagna di crowdfunding per sostenerli, mentre di seguito il film completo visibile fino all’11 dicembre: