Valanga in val Bedretto, morto un 25enne

Infortunio mortale in Val Bedretto.

Da ieri sera un 25enne scialpinista svizzero domiciliato nel Canton Nidvaldo, partito da All’Acqua per un’escursione in solitaria, era disperso.

Subito sono scattate le ricerche che hanno visto all’opera la Polizia cantonale, il Soccorso Alpino Svizzero e i soccorritori della Rega.

Il 25enne è stato rinvenuto privo di vita questa mattina a circa 2700 metri di altitudine in zona Passo Pizzo Rotondo. In base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, lo scialpinista è rimasto vittima di una valanga.