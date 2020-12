Valentina Bergamaschi intervistata da Nonna Rosetta per promuovere la Supercoppa

Mercoledì 6 e domenica 10 gennaio si giocherà la Supercoppa di calcio femminile della Figc a Chiavari. Quattro le squadre che si contenderanno il titolo: Juventus, Milan, Roma e Fiorentina.

Per presentare la competizione, la Federcalcio ha lanciato una simpatica iniziativa social: far intervistare una rappresentante per ogni squadra da Nonna Rosetta, diventata famoso come stereotipo di tradizionale nonna del sud Italia nella serie di “Casa Surace”.

Per il Milan l’intervistata speciale è stata Valentina Bergamaschi, che si è prestata con il sorriso a questa iniziativa. Calcio ma anche cucina, tradizioni e Natale tra le domande alle quali la calciatrice varesotta ha risposto con simpatia.

Il programma della Supercoppa: