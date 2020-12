Varano Borghi entra tra i “Comuni ricicloni”

C’è anche Varano Borghi tra le new entry della classifica dei “Comuni ricicloni” di Legambiente Lombardia.

Piccolo comune di 2.453 abitanti, Varano Borghi è riuscito per la prima volta a qualificarsi tra i comuni lombardi più attenti alla raccolta differenziata e a limitare la produzione di rifiuto secco non riciclabile.

In base ai dati diffusi da Arpa Lombardia, i cittadini di Varano Borghi sono infatti riusciti a ridurre la media di rifiuto secco prodotto per persona in un anno da 91,9 kg a 72,9 kg, riuscendo così a posizionarsi sotto l’asta dei 75 kg fissata da Legambiente. Buoni risultati anche per quanto riguarda la raccolta differenziata, che a Varano Borghi ha raggiunto l’85,6%.

«Ringrazio i cittadini – commenta il sindaco di Varano Borghi Maurizio Volpi – per l’ottimo risultato. Si tratta di un successo che porterà sicuramente dei vantaggi non solo per l’ambiente, ma anche a livello economico per tutta la cittadinanza. Infatti, più saremo in grado di migliorare questi parametri più riusciremo a risparmiare sulle spese di smaltimento dei rifiuti».