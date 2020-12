“Viaperbusto15.it”, un sito per celebrare la storia di Antenna 3

«Dal 16 dicembre 2020 sarà online il sito che permette di ripercorrere la storia di Antenna 3 Lombardia, l’emittente di Legnano che più di ogni altra seppe inventare un nuovo linguaggio televisivo». Lo annuncia l’associazione amici di Renzo Villa fondata in ricordo del fondatore della storica emittente locale.

«Il sito – spiegano i suoi ideatori – prende il nome dallo storico indirizzo della sede dell’emittente e, con una facile navigazione, permetterà di vedere il docufilm “VIA PER BUSTO 15 – la tv commerciale è nata qui” del regista Marco Pugno, che fu presentato in anteprima a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, nel novembre 2017 – in occasione del 40° anniversario dell’inaugurazione dell’emittente nata per volontà di Renzo Villa ed Enzo Tortora – e, in seguito, in tutte le sedi che hanno ospitato la mostra “Ti ricordi quella sera?” fino alla fine del 2019».

Il docufilm racconta di un innovatore, Renzo Villa e di chi l’ha seguito nella sua avventura senza precedenti. Un flusso continuo di spezzoni (alcuni mai più trasmessi), testimonianze, documenti, dove il filo conduttore è la grandezza dell’impresa, che merita di essere raccontata in un modo diverso, non per rivivere l’effetto nostalgia, ma per fissare la storia di un protagonista di una rivoluzione nella comunicazione e nei costumi. Una storia spesso sconosciuta o misconosciuta».

Il sito ospita contributi EXTRA, non inseriti nella versione definitiva del docufilm e, naturalmente la storia dei Antenna 3 Lombardia riccamente documentata con fotografie e altri spezzoni di trasmissioni degli anni tra il 1977 e il 1986. Sono pure ospitate le sezioni “mostra”(presentata per una decina di volte in Lombardia dal 2016 al 2019), “libro” (scritto da Renzo e Roberta Villa), galleria fotografica e “nastroteca”. Tra i video, il cui utilizzo è stato gentilmente autorizzato dalla Direzione di Telelombardia, anche molte sigle delle trasmissioni più popolari e una speciale sezione dedicata agli spot pubblicitari nazionali e locali andati in onda su Antenna 3 Lombardia nel decennio 1977 – 1986.

Chi naviga nel sito potrà inoltre lasciare un suo commento o un suo ricordo.

«L’Associazione amici di Renzo Villa, in stretta collaborazione con la Casa di produzione PRIMOFRAME e la Broadcastformat ha lavorato per la messa online del sito proprio nel giorno del decimo anniversario della morte di Renzo Villa. Lo consideriamo un omaggio doveroso – commentano – un modo forte e duraturo per non far dimenticare una persona che ha avuto un ruolo primario nella storia della comunicazione in Italia che ricordiamo con questa frase: “Nessuna iniziativa può avere successo se è basata sulla volontà e l’energia di una sola persona. Tutto invece può accadere, se i sogni sono condivisi, anche nel caso in cui chi ha sognato per primo se ne fosse già andato”».