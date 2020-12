Il virtual tour della materna di Azzate è interattivo: 130 anni e non sentirli

“Quest’anno veniamo noi da voi”. Questo il payoff individuato dalla scuola materna di Azzate, dal quale è poi nato un open day davvero speciale: dopo 130 anni di vita della Fondazione, l’asilo del paese sbarca nel mondo della realtà digitale per permettere ai genitori dei futuri piccoli alunni di entrare a scuola, visitarla, ascoltare le insegnanti e scoprire tutte le attività e la ricchezza didattica senza fare un passo fuori dalla porta di casa.

Proprio come a scuola

Sarà un open day diffuso, nel senso che a differenza del passato durerà molto a più a lungo in quanto caricato in rete. Ma anche un viaggio in tre dimensioni dentro la scuola materna.

«L’emergenza sanitaria che ha stravolto oltre alle nostre abitudini anche quelle della scuola materna ci ha costretto a metterci in discussione – ha spiegato il presidente del Cda Massimo Maffioli – e anche a reinventarci. L’open day è momento molto importante che ci permette di far conoscere ai nuovi genitori la nostra realtà e incontrare le maestre. È il primo vero contatto con un lungo percorso didattico, che inizia qui e prosegue alle primarie e oltre, un contatto che per via del Covid non avremmo potuto organizzare in presenza. Così, dopo una serie di riflessioni siamo arrivati al “Quest’anno veniamo noi da voi”».

Insomma una sfida, l’ennesima in 130 anni di storia, che la materna di Azzate ha deciso di affrontare e vincere e che il corpo docenti ha accettato con entusiasmo e interesse, mettendoci la faccia.

Walter Capelli, il regista dell’operazione tecnologica, ha attinto briciole dalla settima arte, alchimie dalla fotografia e cucito il tutto con la moderna tecnologia. Tutto per dare vita a un video interattivo (in apertura il teaser, come anticipazione) dove da un qualsiasi device si può entrare a scuola, visitare le aule e i grandi saloni e ascoltare le insegnanti.

Insomma un vero e proprio open day, dove la parte digitale non ha per nulla cancellato l’anima di chi vive e fa vivere la materna.

Non solo, perché nel virtual tour poi si potrà anche scaricare tutta la documentazione necessaria e, volendo, anche farlo più volte.

Com’è accaduto ad alcuni ex alunni della scuola che hanno “testato” in anteprima l’open day digitale e che sono rimasti a lungo a navigare tra gli ambienti che per almeno tre anni sono stati il loro posto del cuore in cui hanno iniziato a muovere i primi passi nella società, nel vivere insieme e imparare.

Per entrare nella materna e incontrare le maestre è sufficiente accedere al virtual tour immersivo da questo link.

Per maggiori informazioni www.azzatescuolainfanzia.it