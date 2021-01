Cade durante una discesa con gli sci: uomo soccorso sul Monte Lema

Intervento del Soccorso Apino sul Monte Lema. Attorno alle 13 sono scattate le operazioni per recuperare uno sciatore, impegnato in una discesa fuoripista a circa 1600 metri di altezza. L’uomo è caduto rimanendo ferito a una gamba. A dare l’allarme, un compagno che è sceso sino al rifugio Campiglio per chiedere aiuto.

Il ferito è stato poi prelevato dall’elisoccorso che ha raggiunto la squadra di tecnici del soccorso alpino nella piazzola a Luino e poi lo ha portato all’ospedale di Varese.