Il compagno d’armi ritrovato grazie alla rete (e a Varesenews)

Le divise in grigioverde che le foto in bianco e nero ritraggono come sbiadite, con le cravatte a posto, i capelli corti per la paura della “consegna“ in caserma: barba non fatta bene, addio licenza e morosa.

Storie d’altri tempi che mandano al magone, e quando dall’album dei ricordi arriva il tarlo di cercare l’amico di un tempo, la domanda gira e rigira e necessita di una risposta: che fine ha fatto il Belloni Mauro?

La domanda è arrivata alla redazione di Varesenews sotto forma di richiesta d’aiuto corredata da poche righe e due foto, una delle quali, quella a colori durante, sembra, un campo di addestramento, è stata pubblicata ieri, mentre quella con le “drop“ è di oggi, giovedì.

Foto, e una richiesta: aiutatemi a ritrovare il Belloni, «che ha condiviso con me il periodo del militare alla scuola sottufficiali di Spoleto 1972. Sono alla ricerca di un caro amico e compagno di corso, il suo nome è Belloni Mauro e mi pare di ricordare che era della provincia di Varese, anche se purtroppo non ho il suo indirizzo».

Detto, fatto. La lettera viene pubblicata e finisce su Facebook e da lì, inevitabilmente, arriva al destinatario senza francobollo, ma con la forza della condivisione e delle reti sociali. Risultato: «Buon giorno volevo ringraziarvi di cuore, dato che ho ritrovato Mauro tramite suo figlio Michele…….troppo bello Buon lavoro a tutti Voi con un abbraccio dalla Valtellina».