Esplosione nel posteggio di una ditta a Lainate già vittima di atti intimidatori

Atti intimidatori contro i vertici di un’azienda a Lainate. Nella mattinata di ieri, 22 gennaio, in via per Nerviano, il personale della locale Stazione è intervenuto a seguito di un forte boato simile ad un’esplosione con una nutrita nube di fumo.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno accertato che il luogo dell’esplosione era il parcheggio antistante a una palazzina al cui interno hanno sede gli uffici della società Tecnomagnete S.p.A., da qualche tempo oggetto di atti intimidatori a opera di ignoti. Il motivo scatenante, secondo i dipendenti, sarebbe la recente crisi occupazionale causata dall’emergenza epidemiologica. Una crisi che ha portato i vertici della Tecnomagnete a mettere in cassa integrazione numerosi impiegati che ad ora rischiano il licenziamento. Una situazione che ha generato e continua a creare preoccupazione tra i dipendenti.

Questi ultimi atti sono quelli che preoccupano di più, a causa della loro efferatezza e del loro tratto macabro: solo il mese scorso è stata rinvenuta infatti una testa di maiale in prossimità degli uffici dirigenziali della ditta, un avvertimento assolutamente dal carattere forte. Nella giornata di ieri una forte esplosione, probabilmente una bomba carta posizionata da ignoti, sempre rivolta ai dirigenti, accusati di essere i responsabili della crisi che la società sta vivendo.