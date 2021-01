Finto tecnico dell’acqua, anziano truffato a Malnate

Torna la truffa del “tecnico dell’acqua” a Malnate. Nella mattinata di giovedì 21 gennaio un malfattore – che secondo una prima ricostruzione è un giovane con un cappotto scuro e un cappello di lana – si è spacciato per un tecnico comunale dell’acqua, riuscendo a truffare un anziano residente a Gurone.

Con la scusa di fare dei controlli è riuscito a entrare in casa della vittima, portando via soldi e oggetti personali.

Come da progetto comunale, la Polizia Locale ha attivato il protocollo di supporto alla vittima. Gli agenti sono intervenuti con l’aiuto di uno psicologo, che ha avuto un primo colloquio con l’anziano e lo seguirà anche in futuro per superare il trauma.

In caso di sospetti, la Polizia Locale invita a chiamare il numero 0332275252, attivo anche nel caso ci fossero dei testimoni dell’evento.