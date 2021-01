Giorni di ghiaccio, sole e vento

“L’alta pressione si estende sull’Atlantico e l’Europa occidentale favorendo il bel tempo invernale. Correnti settentrionali investiranno nei prossimi giorni le Alpi intensificandosi mercoledì con favonio localmente fino in pianura. Venerdì probabile aumento della nuvolosità dovuto alla discesa di un minimo depressionario.“.

È il quadro fatto dal Centro Geofisico Prealpino sui cieli della nostra regione che porterà stabilità nei prossimi giorni, con freddo intenso, giornate soleggiate e a metà settimana anche l’arrivo del vento.

LE PREVISIONI Per oggi, lunedì 11 bel tempo invernale. Durante la notte gelate diffuse e sulla bassa pianura non esclusa qualche nebbia. Martedì passaggi nuvolosi a tratti estesi ma almeno in parte soleggiato. Asciutto. In montagna ventilato da nord e in serata favonio sulle Prealpi e localmente sulle zone pedemontane. Mercoledì arriva il vento perché per il prossimo 13 gennaio è previsto sereno e limpido con favonio a tratti fino a bassa quota. Aumento delle temperature in pianura. Soltanto lungo le Alpi di confine addensamenti nuvolosi e qualche fiocco di neve portato dal vento settentrionale.

LA TENDENZA Giovedì 14 gennaio: sole prevalente e progressivo esaurimento del vento dal pomeriggio. Venerdì 15 aumento della nuvolosità ma probabilmente asciutto.