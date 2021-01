“Il Plesso Verde”, il manuale di educazione ambientale per i piccoli naturalisti  

Un prontuario per “piccoli naturalisti” alla scoperta dell’importanza delle aree protette come quella del Parco del Ticino. L’ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha dato infatti vita a “Il Plesso Verde”, il manuale di educazione ambientale dedicato ai più piccoli che sarà presentato sabato 30 gennaio, alle 10:30, in un incontro online su Google Meet (sarà possibile accedere a questo link).

Dalla raccolta differenziata dei rifiuti, alle lezioni di botanica, attraverso informazioni sulle aree protette e curiosità sugli animali, il tutto attraverso quiz e laboratori tenuti da simpatici folletti, molti sono i temi affrontati a 360 gradi nel manuale che tramite Regione Piemonte verrà distribuito agli insegnanti delle scuole del territorio come supporto nella didattica.

La creazione de “Il Plesso Verde” nasce da un lavoro collettivo che unisce, oltre a Regione Piemonte, anche altre importanti realtà impegnate nella salvaguardia dell’ambiente come FAI, LIPU, WWF e Legambiente, Garden Club, Parco San Grato (CH), il co-finanziamento della Cassa di Risparmio di Biella e il coordinamento di numerose associazioni e RG Bear. La stampa inoltre è stata sponsorizzata da aziende eco-friendly, come Plasmac di Busto Arsizio e Novamont di Novara.

Il programma della presentazione

-10.30 Saluti e Introduzione da parte dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, Vicepresidente con delega alla Cultura: Erika Vallera

-10.45 Presentazione del Manuale di Educazione Ambientale “Il Plesso Verde” RG Bear Autore Testi e Grafica: Massimo D’Ambrogio

-11.00 Intervento Provincia di Novara consigliere delegato ai Parchi e Aree Protette: Michele Contarese

-11.15 Presentazione dell’azienda Eco-friendly Plasmac di Busto Arsizio (VA) con Gabriele Caccia – CEO Amministratore delegato Syncro-Group

-11.30 Presentazione dell’azienda Eco-friendly Novamont di Novara con Maria Teresa Riolo – Communication & Web Specialist