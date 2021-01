Infortunio a Rescaldina, gravi ustioni per un 46enne

Drammatico infortunio a Rescaldina per un uomo di 46 anni che ha riportato gravi ustioni. È ancora da chiarire la dinamica dei fatti accaduti alle 15 di questo pomeriggio, 4 gennaio, in via ai Campi.

Sul posto in codice rosso la Croce Rossa di Busto Arsizio e l’elisoccorso di Como. Con loro anche i Vigili del Fuoco di Legnano e i carabinieri della Stazione di Rescaldina. Il 46nne è stato condotto sempre in codice rosso (dunque in immediato pericolo di vita) al pronto soccorso di Legnano.

(articolo aggiornato alle ore 16.15 di lunedì 4 febbraio)