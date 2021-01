Kataklò e Teatro Blu, lo spettacolo dedicato a Fellini in streaming

Appuntamento con il teatro, ma in streaming. L’occasione è offerta dal Teatro Blu di Cadegliano Viconago e dalla compagna Kataklò che sabato 20 gennaio aspettano gli spettatori sulla loro pagina Facebook quando si potrà vedere lo spettacolo teatrale dal titolo “Fellini”.

È dedicato proprio al grande maestro del cinema, infatti, la rappresentazione che andrà in scena, realizzata per celebrare i 101 anni della nascita del grande regista Federico Fellini. “Uno spettacolo esplosivo dove il teatro si mescola con le arti circensi, la danza acrobatica, immagini multimediali e le più belle melodie di Nino Rota”, spiegano gli attori.

Per vederlo in streaming l’appuntamento è per sabato 20 gennaio, alle 21 sulla pagina https://www.facebook.com/Teatroblucadegliano.