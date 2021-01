A Orino la Befana passa di mattina e riempie le calze

Anche la Befana si adegua alle regole per il contenimento della pandemia e per distribuire dolciumi, e magari se proprio necessario pure un po’ di carbone, ha bisogno della collaborazione dei bambini. Non può entrare in tutte le case a riempire le calze quindi chiede ai bambini di Orino di avere fiducia e di appendere le loro calze fuori casa, in un luogo facilmente accessibile, come il cancello o il portone di casa.

Nella mattinata del 6 Gennaio dalle ore 9, l’anziana signora partirà dal suo avamposto orinese (una cantina che negli ultimi giorni si sta riempiendo di succulente prelibatezze), girerà per le vie del Paese a riempire le calze di tutti i bambini con le leccornie che si sono meritati in un anno difficile, affrontato dai piccoli con grandi sacrifici, senso di responsabilità e attenzione.

I bambini potranno aspettare la Befana alla finestra per segnalare la calza da riempire e per salutarla e scambiare un sorriso, sempre a distanza, dalla finestra, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.