Il ministro Giorgetti inaugura ad Orino le opere di messa in sicurezza idrogeologica

Giornata di festa oggi, 7 giugno 2025, per il Comune di Orino: si è svolta questa mattina infatti la cerimonia ufficiale di inaugurazione dei lavori di messa in sicurezza del territorio in località Gesiola, progetto fondamentale per contrastare il dissesto idrogeologico e garantire la tutela dell’abitato, a favore di residenti e di turisti. L’area ospita infatti anche un crotto noto ben oltre i confini comunali, punto di riferimento per il tempo libero, le cui strade e i cui sentieri sono frequentati non solo dai cittadini del paese, ma anche da appassionati e turisti.

Il taglio del nastro ha segnato la conclusione di un intervento atteso da tempo, reso possibile grazie all’impegno sinergico di amministratori, tecnici, enti e cittadini. Non solo è stato ripulito il bosco, che era stato trascurato da tempo, ma è stata realizzata una vasca di raccolta per le acque e predisposte apposite canalizzazioni. In particolare, sono state riqualificate le strade di accesso ai sentieri della località, anche con la realizzazione di canali di scolo lungo i bordi e dei cosiddetti stravacconi, ovvero canali che attraversano trasversalmente le strade sterrate, così da regimentare meglio le precipitazioni. Un intervento che rappresenta una risposta concreta ai rischi idrogeologici che interessano l’area.

A testimoniare l’importanza dell’intervento è stata anche la presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che ha voluto partecipare personalmente alla cerimonia: «La Sua presenza rappresenta un forte segnale di attenzione verso i piccoli Comuni e il nostro territorio — ha commentato il sindaco di Orino, Federico Raos — È stata una bella giornata per le istituzioni, a tutti i livelli: quando fanno squadra insieme, si può progettare più serenamente il futuro del territorio. È in momenti di collaborazione istituzionale come questi che si rinnova il patto tra amministrazioni e cittadini».

All’appuntamento hanno preso parte, infatti, anche numerose autorità civili e istituzionali: tra loro il sindaco uscente di Orino, Cesare Moia, i rappresentanti della Protezione Civile, il presidente della Comunità Montana, Simone Castoldi, i sindaci di Cuveglio, Giorgio Piccolo, e di Mercallo, Andrea Tessarolo, il presidente del Parco Campo dei Fiori, Giuseppe Barra, e il consigliere della Croce Rossa Italiana, Andrea Zocchi. «Io non ho fatto altro che concludere un progetto già avviato dalla precedente amministrazione – Ha voluto sottolineare il sindaco – Condivido il merito con chi mi ha preceduto, che ha dato avvio all’opera, e l’ha seguita per oltre un anno. Un ringraziamento particolare, inoltre, è rivolto anche a tecnici, uffici, operai, Protezione Civile e cittadini che, con il loro contributo, hanno reso possibile la sua realizzazione».

Orino con questa inaugurazione non segna soltanto un traguardo infrastrutturale, ma soprattutto una promessa mantenuta nei confronti dei cittadini: un risultato che però non rappresenta un punto d’arrivo, bensì un punto di partenza. «Ora abbiamo messo a disposizione un’opera, che però va mantenuta: una manutenzione che non ti regala nessuno, ed è affidata anche alla comunità — sottolinea il sindaco — Per questo ringrazio già in anticipo la grande disponibilità già ottenuta dai volontari del territorio, e lancio un appello per chi ancora può e vuole raccogliere questa sfida».