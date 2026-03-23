“Libri, libroni e… librai”: a Orino un pomeriggio dedicato alla lettura
Sabato 28 marzo l'associazione "La Gerla" ospita Barbara Salvioni e Ferdinando Giaquinto per il ciclo "Incontri con l'autore"
Un viaggio tra le pagine, i mestieri del libro e il piacere della lettura condivisa. Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Incontri con l’autore” organizzata dall’associazione ludico-culturale “La Gerla”.
L’appuntamento è per sabato 28 marzo 2026 alle ore 17 presso la Sala Orum del Centro Padre Pino Moia di Orino. Protagonisti dell’evento, intitolato significativamente “Libri, libroni e… librai”, saranno Barbara Salvioni e Ferdinando Giaquinto.
L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Orino, punta a creare un momento di dialogo e confronto diretto con chi i libri li scrive e li vive quotidianamente. Al termine dell’incontro è previsto un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti, offrendo un’ulteriore occasione di socialità nel cuore del borgo.
Dettagli dell’incontro:
Quando: Sabato 28 marzo 2026, ore 17.00
Dove: Sala Orum, Centro Padre Pino Moia, Orino
Ospiti: Barbara Salvioni e Ferdinando Giaquinto
Ingresso: Libero
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