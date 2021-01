Il Parco dei Nonni di Varese su Italia 1

Il Parco dei Nonni di Varese arriva sulle cronache nazionali.

Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1, ha infatti dedicato un servizio alla nuova area verde realizzata nell’area dei Giardini Estensi e aperta al pubblico da qualche settimana.

«In Spagna ce ne sono diversi per per consentir agli anziani non solo di avere centri di aggregazione ma anche per tenersi in forma» ha spiegato Rosario Rasizza, amministratore delegato di Family Care, l’agenzia per il lavoro dedicata specificatamente all’assistenza agli anziani che ha sponsorizzato la creazione dell’area verde.

Il Parco dei Nonni offre così la possibilità di svolgere attività fisica appositamente pensata per i più anziani oltre a prevedere spazi di aggregazione, come una maxi scacchiera. Il tutto è poi arricchito da un grande patrimonio botanico che impreziosisce l’impatto estetico e ambientale dell’area.