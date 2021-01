Piattaforme aeree: aumentano i noleggi in Lombardia

Chiunque abbia mai avuto a che fare con l’edilizia sa bene quanto possa essere importante l’utilizzo di una o più piattaforme aeree: un macchinario che rende possibili operazioni particolarmente complesse e faticose. Non sorprende dunque che siano sempre di più le aziende e le realtà che decidono di ricorrere a questo genere di macchinari e, a ben vedere, non sorprende nemmeno che l’aumento dei noleggi riguardi nel dettaglio la Lombardia.

La regione, storico motore finanziario del nostro paese, ha infatti fatto registrare dati positivi relativi proprio all’edilizia, un settore in continua crescita. Le aziende che hanno la necessità di utilizzare macchinari professionali per lo svolgimento del proprio lavoro, è bene che si rivolgano a ditte affidabili come Giffi Noleggi attivo in numerose regioni d’Italia, tra cui la Lombardia e le sue province. Ad esempio gli utenti possono richiedere il servizio di Noleggio piattaforme aree a Brescia, con la certezza di poter usufruire di macchinari che garantiscono elevate prestazioni.

Che cosa è una piattaforma aerea

Come detto in precedenza, una piattaforma aerea consente di portare a termine diverse operazioni altrimenti proibitive. Ad esempio, con una piattaforma aerea è possibile sollevare a quote elevate operatori e/o materiali da lavoro, tenendoli stazionati in totale sicurezza per lungo tempo. Come è facile immaginare questo genere di macchinario si presta in particolar modo all’uso in settori come quello impiantistico o quello edile.

Detto questo, esistono tante diverse tipologie di piattaforma aerea e ciascuna di queste si rivela semplicemente perfetta per un’operazione e, di conseguenza, un settore specifico. I vari modelli di cui si darà menzione a breve vengono infatti utilizzati tanto nella cartellonista quanto nel montaggio delle luminarie; tanto nella carpenteria (leggera o pesante) quanto nelle operazioni di rivestimento o in quelle di pulizia di tetti e grondaie.

Tipologie di piattaforma aerea

Uno dei modelli di piattaforma aerea più noti ed apprezzati è senza dubbio la “vertical mast”: una macchina elettrica pensata per sollevare una persona alla volta, ideale per l’utilizzo all’intero di ambienti ristretti. Detto ciò, le piattaforme verticali possono diventare anche più performanti, soprattutto nel caso in cui siano composte sia da un’area di elevazione verticale che da un carro.

Questa tipologia di macchinario permette inoltre all’operatore di controllare ogni movimento proprio dalla cima della piattaforma. Nel caso in cui si abbia bisogno di una piattaforma aerea con capacità di sollevamento superiore e, soprattutto, in grado di raggiungere altezze superiori, si consiglia invece di optare per una “piattaforma articolata”. Le piattaforme articolate sono i modelli più imponenti di tutto il settore e riescono ad arrivare fino a 40 metri di altezza. All’interno di queste piattaforme si possono poi menzionare innanzitutto le cosiddette “piattaforme a ragno”, divise in gruppi di bracci telescopici e capaci di raggiungere ogni genere di accesso. Ultimi, ma non ultimi, i carrelli telescopici, il cui braccio a movimento angolare può venire manovrato direttamente dalla cabina.

I vantaggi del noleggio

I dati di crescita di determinati settori aiutano a capire l’aumento di richieste di noleggio di piattaforme aeree. D’altronde tipologia di macchinario si presta in particolare modo ad un noleggio piuttosto che ad un acquisto. Ad esempio, noleggiando una piattaforma aerea si potrà usufruire di un mezzo sempre nuovo e controllato e si potrà inoltre ricorrere ad una consulenza in tempo davvero rapidi, nel caso in cui si verifichino problemi di qualsiasi sorta.

Si è già detto delle varie caratteristiche proprie dei singoli modelli; si consideri inoltre che questo genere di mezzi non è semplicissimo da spostare: viene da sé che un’azienda abituata ad operare in comuni e magari addirittura regioni diverse, preferirà noleggiare di volta in volta la piattaforma più adatta alle operazioni da portare a termine.