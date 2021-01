Schianto sulla statale a Travedona Monate, due feriti

Un tamponamento di prima mattina ha rallentato il traffico lungo la strada provinciale 629 a Travedona Monate.

Galleria fotografica Travedona, schianto sulla statale 4 di 4

Per cause in fase di accertamento due autovetture e un automezzo pesante si sono scontrati.

I vigili del fuoco del distaccamento di Ispra intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

All’ospedale sono finiti in codice verde due uomini di 44 e 45 anni soccorsi dall’Sos di Travedona Monate.