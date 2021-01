Si è spenta Maria Crestani, nonna dell’assessore Strazzi

Si è spenta Maria Crestani in Pizzato. Ne dà l’annuncio la famiglia, i 4 figli Vincenzo, Gabriella, Nicoletta e Silvia con le rispettive famiglie. Era la nonna dell’assessore del Comune di Varese Francesca Strazzi, ma anche la madre della dirigente dell’Itet Daverio Casula Nicoletta Pizzato.

Nonna Maria lascia un grande vuoto in chi l’ha conosciuta, una persona gentile e riservata, mite ma allo stesso tempo risoluta e forte. Classe 1924, se n’è andata dopo una vita intensa circondata dall’affetto dei figli e dei nipoti.

«Ti voglio e ti vorrò per sempre bene, nonna. Hai tenuto in braccio me e la mia bimba e so che continuerai a esserci vicina da dove sei ora» ha ricordato l’assessore Strazzi.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 16 gennaio alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Avigno