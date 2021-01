Stampa su pannelli in Forex: uno strumento pubblicitario che resiste nel tempo

È passato ormai quasi un anno dal primo lockdown e molte cose sono cambiate da allora: tra abitudini, acquisti, rapporti umani e il modo in cui frequentiamo corsi e workshop, tutto sembra essersi ormai spostato online.

Il mondo virtuale prende sempre più spazio nelle nostre vite e viene lecito chiedersi: che cosa ne sarà della stampa e della comunicazione cartacea e su supporto, come quello fornito dai pannelli forex? Si tratta di pratiche ormai obsolete?

Noi non ne siamo convinti e vi spieghiamo perché.

Prima di tutto, dobbiamo segnalare che il covid-19 ha obbligato alla realizzazione e all’ubicazione della segnaletica stampata praticamente ovunque nei luoghi pubblici: dalle banche ai negozi, dai supermercati alle scuole, ormai frecce, linee di demarcazione e totem regnano sovrani, dirigendo il “traffico” e dispensando consigli sul distanziamento e sull’igiene personale.

Quindi, non tutto appare perduto.

Poi, se, ad esempio, pensiamo ai pannelli in forex, sicuramente uno dei loro più larghi utilizzi è quello nelle fiere, che orami sono state eliminate da qualsiasi calendario e lo saranno ancora a lungo.

Ma questi pannelli vengo utilizzati anche altrove, soprattutto nell’interior design. Diverse ricerche ci dicono – infatti – che gli italiani, a causa della permanenza domestica forzata, stanno rimodernando le proprie case, ormai il luogo dove tutti noi passiamo quasi l’intera giornata. E i pannelli in forex sono un modo elegante, sofisticato ed economico per abbellire qualsiasi ambiente.

Infine, non dobbiamo dimenticare che, per quanti libri possiamo stipare in un e-book, mai nulla potrà sostituire il piacere di sfogliare la carta.

Tutto questo per dire che nulla è perduto, che la pubblicità non può fermarsi e che la stampa ha davanti a sé ancora molti anni di onorato servizio.