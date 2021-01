Truffe a Vergiate, denunciate due donne che facevano da prestanome

I carabinieri di Gallarate hanno individuato e denunciato due donne considerate coinvolte in una serie di truffe avvenute a Vergiate, nei mesi scorsi, con la tecnica della “truffa dello specchietto“.

Nello specifico si tratta di una donna nomade 25enne (residente a Milano) e di una italiana ventenne, che erano intestatarie di ben otto auto in totale. “Teste di legno”, prestanome usate per inquinare le acque e rendere più difficili le indagini: le auto vengono usate normalmente per commettere truffe e furti per un periodo, poi – quando i numeri di targa si diffondono, tra chat e denunce – i mezzi vengono sostituiti da altre auto, altre targhe.

Le due donne state denunciate per falso ideologico, mentre i veicoli usati nelle truffe sono stati sequestrati e finiranno poi per essere radiati. È una operazione che danneggia i truffatori e i loro interessi, anche se non consente di risarcire le vittime.

Proprio negli ultimi giorni si sono registrate diverse truffe nella zona di Somma Lombardo e Golasecca. In un caso – a Golasecca – i truffatori si sono spacciati per addetti dell’acqua e poliziotti, a Somma hanno dichiarato di essere carabinieri (anche se è stato appurato che non portavano la divisa, a differenza di quanto divulgato sui social).