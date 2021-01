Falso addetto dell’acqua e falso poliziotto truffano anziani a Golasecca

Truffa ad anziani con furto a Golasecca: dopo qualche tentativo andato a vuoto nei giorni scorsi, nella mattina di mercoledì 13 gennaio i ladri sono andati a segno in via Vittorio Veneto, appena all’ingresso del paese.

Sono entrati in azione in tre: uno era vestito da tecnico dell’acqua, gilet arancione e jeans, un secondo si è spacciato per poliziotto (in borghese). Il terzo complice era alla guida di una Polo bianca, che da accertamenti già effettuati risulta targa clonata.

Purtroppo i tre truffatori sono riusciti a raggirare una coppia di anziani.

L’episodio è confermato anche dal sindaco Claudio Ventimiglia, che lunedì aveva messo in guardia con un postb facebook su tentativi di truffa in corso (non è detto che si tratti degli stessi, ovviamente). E già a ottobre 2019 alcuni truffatori avevano agito con una “squadra” simile.