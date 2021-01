Un’arca di libri con Crescereleggendo 2021

Sono aperte le iscrizioni a Crescerleggendo 2021 “Un’arca di… libri”, rassegna promossa dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e chi si articola in una serie di incontri di formazione e aggiornamento per insegnanti, genitori, operatori culturali, educatori che si occupano di ragazzi dai 7 ai 16 anni.

Otto incontri a partire dal 8 febbraio, tutti in streaming sulla piattaforma Zoom della Biblioteca Astense, costituiscono insieme un’occasione per aggiornarsi sul mondo della letteratura per ragazzi e sulle più riuscite esperienze di promozione della lettura.

Il programma è pensato come una speciale Arca di Noè, che porti un ricco bagaglio di strumenti a bordo, utili per sostenere educatori e ragazzi nella traversata di quest’anno complicato, essenziali per non perdere di vista il valore della lettura e dei suoi obiettivi educativi.

Con esperti e professionisti del settore si parlerà di agilità emotiva e di come servirsi della letteratura per migliorare il benessere psicofisico dei ragazzi. La psicologia degli adolescenti e l’analisi sotto una nuova luce di Gianni Rodari e dei suoi libri tra i temi in calendario per creare percorsi e laboratori originali da proporre in classe.

Quest’anno approfondiremo in particolare la divulgazione e narrativa scientifica per ragazzi, essenziale per crescere ragazzi consapevoli e in grado di comprendere la realtà che li circonda con i suoi cambiamenti.: a questo scopo è dedicato un percorso specifico di 3 incontri, che include un focus sui libri a tema ecologia e sostenibilità – in riferimento ai punti dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – e una scommessa: un incontro pratico di sperimentazioni on line!

Il primo incontro sarà l’8 febbraio. È possibile iscriversi entro lunedì 1 febbraio.

Maggiori informazioni a questo link.