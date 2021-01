Vaccini anti Covid, Alfieri (Pd): “Lombardia clamorosamente in ritardo”

Il senatore varesino del Partito democratico Alessandro Alfieri commenta i dati regionali della campagna di vaccinazioni anti Covid, imputando alla Lega la responsabilità dei ritardi che si stanno registrando in Lombardia risptto ad altre regioni italiane.

«La Lombardia è oggi la Regione che, grazie al piano del Governo e alla rete logistica dell’esercito, può disporre del più alto numero di vaccini anti Covid, oltre 80.000 quelli già consegnati. Purtroppo però di questi ad oggi ne sono stati somministrati incredibilmente solo 3.000, cioè meno del 4%. Peggio fanno solo Molise e Sardegna. Dati inaccettabili alla luce dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo da undici mesi in Lombardia e alla luce di quanto stanno facendo altri sistemi sanitari come Lazio o Trentino che hanno già somministrato il 50% delle dosi ricevute».

«La situazione in Lombardia è ormai tragicomica – prosegue Alfieri – in provincia di Varese, ad esempio, la seconda fornitura dei vaccini influenzali è arrivata solo il 31 dicembre, cioè dopo che in tutto il Paese erano già iniziate le vaccinazioni anti covid. In questo disastro trovo furbesco il tentativo della Lega di salvarsi scaricando tutte le colpe unicamente sull’inadeguato assessore Gallera. Il partito di Salvini ha la grave responsabilità politica della gestione fallimentare dell’emergenza, perché governa la Regione ininterrottamente da otto anni, controllando tutte le leve organizzative e nominando tutti i principali vertici del sistema sanitario. Ora dovrebbe solo chiedere scusa e riparare ai propri numerosi errori».