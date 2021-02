Oggi è 12-02-2021, il giorno palindromo

Piccola curiosità, che forse non balza agli occhi immediatamente: la data di oggi, 12 febbraio 2021, è un palindromo. È cioè una data in cui le cifre si dispongono in modo simmetrico: anche leggendo il numero da destra a sinistra il risultato non cambia.

Il 12 febbraio è il 43º giorno del calendario gregoriano e mancano 322 giorni alla fine dell’anno.

Il 12 febbraio è anche il Darwin Day, il giorno dedicato all’evoluzione della specie umana: si celebra ovviamente in onore di Charles Darwin, che nacque il 12 febbraio 1809 a Shrewsbury, nel Regno Unito e a metà Ottocento arrivò a formulare la teoria dell’evoluzione, uno dei momenti di svolta nella storia scientifica mondiale.