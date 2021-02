Amsterdam, come raggiungere da Roma: tutti i mezzi

Come spostarsi da Roma ad Amsterdam e nella città olandese

Amsterdam è una città meta di tantissimi turisti europei. Una volta arrivati nella città olandese, si può scegliere un servizio privato di taxi airports transfer Amsterdam Malaga Roma Olbia per raggiungere l’hotel e i luoghi più interessanti della città. Quali sono le compagnie aeree che da Roma portano ad Amsterdam e quali sono i mezzi disponibili una volta arrivati nel Paese estero?

Amsterdam: le compagnie aeree per raggiungerla da Roma

Quali sono le compagnie aeree che permettono di arrivare ad Amsterdam da Roma?

Alitalia

Vueling

Easy Je t

t KLM Royal Dutch Airlines. Questa è la compagnia di bandiera olandese.

I voli si possono prenotare sui siti dedicati, alle agenzie viaggi, oppure direttamente negli aeroporti di Roma, alle biglietterie.

Roma Amsterdam in treno

Il treno da Roma per Amsterdam si prende dalla stazione Termini. Il tempo di percorrenza è di 17 ore e mezza, per una distanza di quasi 1300 chilometri in treno. C’è un cambio. Così, si prende il primo treno diretto che va da Roma a Monaco di Baviera e da lì si prende poi il treno per il centro di Amsterdam.

Per viaggiare in sicurezza, si può usare il treno notturno per raggiungere Monaco e, poi, passare al treno da Monaco ad Amsterdam di giorno.

Come raggiungere Amsterdam da Roma in autobus

Amsterdam si raggiunge facilmente da Roma con Flixbus. La compagnia dispone di due fermate a Roma, una a Fiumicino e una a Ciampino, nelle vicinanze dei rispettivi aeroporti. L’autobus si prenota online e può prevedere dei cambi. Nel caso, il biglietto metterà subito in evidenza dove fare il cambio e come. Si può prevedere anche il posto bici, a patto di prenotarlo prima.

Se non si vuole usare il Flixbus, si può chiedere in agenzia viaggi se sono a disposizione delle compagnie private, in modo da organizzarsi con i diversi cambi.

Amsterdam: i mezzi in città

Una volta arrivati ad Amsterdam, quali sono i mezzi di trasporto disponibili? I mezzi da Roma portano o al centro della città, oppure all’aeroporto più vicino di Schipol. Da lì, si possono prendere mezzi pubblici e privati. Quali sono?