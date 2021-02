Arrivano i nuovi arredi per le scuole di Gallarate

Le scuole di Gallarate ricevono nuove forniture di arredi, sedie, banchi, armadi e attrezzature per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Galleria fotografica Nuovi arredi scuole Gallarate 4 di 7

Nella giornata di oggi lunedì 22. febbraio 2021 il sindaco Andrea Cassani insieme all’assessore ai servizi educativi Massimo Palazzi e alla funzionaria dell’ufficio Scuola Daniela De Bortoli hanno consegnato ai quattro Istituti Comprensivi cittadini le targhe del PON – Piano Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.

Le forniture derivano appunto da una misura d’intervento nazionale: il Comune di Gallarate ha infatti presentato la candidatura per l’Avviso Pubblico del MIUR per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, beneficiando del contributo finanziario per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso (lavori di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, forniture di arredi scolastici idonei a favorire il distanziamento).

Il sindaco Cassani ha precisato che «questa nuova fornitura è un segno tangibile del supporto da parte dell’amministrazione alle esigenze degli studenti gallaratesi e della capacità di cogliere le occasioni rappresentate dai fondi strutturali europei per lo sviluppo del territorio», mentre l’assessore Palazzi ha elogiato «la perseveranza e la costanza dei funzionari e degli uffici competenti per i servizi educativi nel perseguire lo scopo di rendere sempre più stretta e concreta la rinnovata collaborazione e sinergia fra Comune e Istituti Scolastici che ha rappresentato l’obiettivo principale dell’azione di questo assessorato».

L’ufficio scuola ha provveduto a verificare le esigenze degli Istituti Comprensivi presenti sul territorio comunale al fine di redigere la scheda progettuale per la fornitura di arredi, che è stata approvata con apposito atto di Giunta Comunale e successivamente autorizzata dal MIUR con un importo complessivo progettuale di € 188.915,00. La maggior parte degli arredi sono già stati consegnati alle scuole che esporranno le targhe oggi consegnate dall’Amministrazione comunale.

I dettagli del PON e delle schede progettuali relative agli arredi sono consultabili nel sito

PON fondi strutturali europei – Comune di Gallarate.