Calcio, Serie D: la Caronnese passa a Saluzzo

Caronnese corsara e cinica nella gara che segna il giro di boa della stagione. Nel match valido per la 19esima giornata del girone A di Serie D, l’ultima del girone di andata, i rossoblu superano 1-0 in trasferta il Saluzzo e trovano tre punti importantissimi per chiudere al meglio la prima metà del campionato, con due vittorie nelle ultime due partite.

Alla squadra di Gatti basta il rigore trasformato da Banfi al 26′ del primo tempo: Caronnese quinta con 31 punti e in piena zona playoff.

Per il Saluzzo una sconfitta che tiene la squadra piemontese a ridosso della zona playout, a quota 20 punti al pari di Arconatese e Casale.