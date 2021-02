Castellanzese ancora a segno: 2-1 a Casale

La Castellanzese vince 2-1 contro il Casale e infila la quinta vittoria consecutiva. Un gol per tempo, intervallato dal pareggio di dei piemontesi con Franchini. Con il pareggio del Gozzano a San Remo i neroverdi salgono a meno 4 dalla vetta, a pari merito con il Bra.

Dopo un primo tempo combattuto, ad aprire le danze ci pensa una serpentina di Colombo che causa il rigore. Dal dischetto ci va lo stesso Colombo che, freddissimo, non sbaglia. Il Casale risponde ad inizio ripresa, quando scappa sulla sinistra e Franchini trova il colpo di testa vincente. I bianconeri festeggiano ma la parità dura appena quattro minuti. Prima Colombo spara alta da buona posizione, poi Zazzi, in contropiede e con un destro fulminante, rimette a posto le cose per gli uomini di Mazzoleni.

CLASSIFICA: Gozzano 50; Bra, Castellanzese 46; PDHAE 41; Imperia 39; Caronnese, Sestri Levante 38; Sanremese 37; Folgore Caratese 35; Legnano* 31; Chieri, Arconatese 29; Lavagnese* 28; Derthona 25; Casale, Saluzzo* 24; Varese 21; Vado 16 Borgosesia** 14; Fossano* 10;