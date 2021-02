Castellanzese, un recupero per volare

Se c’è una squadra in gran forma nel Girone A di Serie D quella è proprio la Castellanzese. Superato anche l’ostacolo Vado, i neroverdi torneranno in campo mercoledì 17 febbraio (ore 14.30) al “Provasi” per il recupero della gara contro il Saluzzo, più volte rinviata nei mesi scorsi.

Per la squadra di mister Achille Mazzoleni sarà l’occasione per tenere aperta la striscia positiva e prendersi il terzo posto del girone in solitaria, provando a staccare PDHAE e Caronnese, che al momento dividono con i castellanzesi il posto in classifica.

Il Saluzzo arriverà al “Provasi” con tanta voglia di fare punti per uscire dalla zona calda della classifica.

CLASSIFICA: Gozzano 46; Bra 43; Castellanzese*, Caronnese 37; Sestri Levante 35; PDHAE* 34; Sanremese*, Lavagnese* 31; Imperia 30; Folgore Caratese*, Arconatese 29; Chieri 27; Legnano**, Derthona 25; Casale 24; Saluzzo** 20; Città di Varese* 19; Vado 12; Borgosesia** 11; Fossano** 10